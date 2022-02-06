Festivalde 6 ton sucuk dağıtıldı, 25 metrekare tavada sucuklu yumurta pişirildi

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde, bu yıl 6’ncısı düzenlenen 'Dövme Sucuk Festivali'ne binlerce kişi katılırken, 6 ton sucuk dağıtıldı. Festivalde 25 metrekarelik dev tavada, 3 bin yumurta ve 450 kilo sucuk ile sucuklu yumurta da pişirildi.

Sivrihisar Belediyesi’nce ilçenin meşhur lezzeti için '6’ncı Dövme Sucuk Festivali' düzenlendi. Metin Yurdanur Açık Hava Heykel Müzesi alanındaki festivale çevre illerden de binlerce kişi katıldı.

Festival alanında dövme sucuk üretimi yapan onlarca kasap, stantlar açarak tanıtımı yaparken, kurulan ızgaralarda pişirilen 6 ton sucuk da ücretsiz dağıtıldı. Ekmek arası sucuk almak isteyenler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

'GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRMEK İÇİN İDDİALIYIZ'

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, bu yıl festivale yüksek katılım olduğunu belirterek, “'Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali'nin 6’ncısını düzenliyoruz. Bugün burada halkımızla gelen misafirlerimizle beraber bir ilke daha imza atacağız. Bugün burada dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını da yapacağız.

Dev bir sac yaptırdık. 25 metrekarelik sacımızda 450 kilo sucuk ve 3 bin yumurta ile beraber dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapıp tescilleyeceğiz. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için iddialı bir girişimdeyiz. İlklerin ilçesi olan Sivrihisar, bir ilki daha gerçekleştirecek burada. Şu an görmüş olduğunuz alanda 60 bin civarında misafirimiz var. İnşallah daha da gelecek misafirlerimizle 100 binin üzerinde misafir bekliyoruz.

Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Bugün burada nasip olursa 6 ton sucuk dağıtacağız. Sucuk ekmek, ayran dağıtıyoruz. Gelen misafirlerimizin güzel bir gün geçirmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

DEV TAVADA SUCUKLU YUMURTA

Festivalde bu yıl ilk kez 25 metrekarelik dev sac tava hazırlandı. Türkiye Aşçılar Federasyonu üyesi onlarca aşçı, alttan ızgarayla ısıtılan dev tavaya 450 kilo sucuğa 3 bin yumurta kırarak, dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını hazırlama rekoru için çaba sarf etti. Yaklaşık yarım saatte pişen sucuklu yumurta, festivale katılanlara ikram edildi.

Rekor denemesinin video kayıtlarının alındığını ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için başvuru yapacaklarını kaydeden Başkan Yüzügüllü, “Bugün burada rekor denemesine başladık. Türkiye Aşçılar Federasyonu ile beraber bir ilk; dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapıyoruz. Buranın kayıtlarıyla başvuru yapacağız” diye konuştu.

Festivale katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu Genel Başkanı Zeki Açıköz da rekorun kabul edilmemesi durumunda gelecek yıl sucuk ve yumurta sayısını artırmayı düşündüklerini belirterek, “Dünyadan Anadolu’ya, diye bir sloganımız var. İnanılmaz bir ilgi var. Yaklaşık 2 aydır bu etkinliğe hazırlanıyoruz.

Guinness’in resmi kanalları için video kayıtları alınıyor. Kendileri kabul etmezlerse biz buradayız. 25 metrekare tava, 450 kilo sucuk, 3 bin yumurta seneye bu rakamların yanına birer sıfır koyarız. 3 bin yumurta olur 30 bin yumurta, 450 kilo olur 4,5 ton dolayısıyla dünyada değil uzayda bile bu rekoru kimse kıramaz” dedi.

‘KOKUYU TAKİP EDEREK GELDİK’

Festivale binlerce kişiye, sucuk ekmek ve ayran ikram edilirken, kurulan sahnedeki konserlerle de eğlence imkanı sunuldu. Dev tavanın başında sucuklu yumurta pişiren aşçılardan Ziya Demir, kendisi için çok ilginç deneyim olduğunu belirterek, “Dünyanın merkezi Sivrihisar’da Eskişehir Aşçılar Derneği olarak ilk defa yapıyoruz bunu.

Böyle bir deneme yaptık, inşallah Guinness'e girmiş olacağız. Tabi büyük tavada farklı oluyor. Önemli olan bunu yapabilmek. Küçük tavaya 2 yumurta kırmaya benzemiyor bu iş” diye konuştu.

Festivalde çok eğlendiklerini ve Sivrihisar sucuğunu çok beğendiklerini anlatan Seniye Tatar ise “Festival harika. Şu sucuklu yumurta da pişerse daha güzel olacak. Yalnız ateşi çok harlı değil. İnşallah Guinness'e gireriz” dedi.

Ankara’dan geldiğini aktaran Nurcan Sevdalı da festivali ve sucuğu çok beğendiğini söyledi. Dilhan Terzi de sucuk kokusunu takip ederek festival alanına geldiklerini belirterek, “Ben de çok beğendim. Sucukların tadı çok güzel. Biz buraya kokuyu takip ederek geldik. Çok eğleniyoruz” diye konuştu.