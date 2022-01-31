LGS ve YKS gibi sınavlara tek başına hazırlanmak mümkün değil; yardımcı kaynak kitap bir ihtiyaç! Peki Türkiye’de yardımcı kaynak eserde en yaygın dağıtım ağına sahip kitabevleri hangisi? Fethiye’de YKS, LGS hazırlık kitapları nerede?

LGS ve YKS gibi sınavlara tek başına hazırlanmak mümkün değil; yardımcı kaynak kitap bir ihtiyaç! Peki Türkiye’de yardımcı kaynak eserde en yaygın dağıtım ağına sahip kitabevleri hangisi? Fethiye’de YKS, LGS hazırlık kitapları nerede? Fethiye’de TYT-AYT hazırlık yardımcı kaynak kitapları ve soru bankaları nerede? Fethiye’de YKS hazırlık kitaplarını en uygun şekilde nereden temin edilir? Fethiye’de LGS hazırlık kitaplarına nasıl ulaşırım? Sınav hazırlığı için Fethiye’de en çok çeşit bulunduran kitabevi nerede? Fethiye’de en ucuz YKS kitapları hangi kitabevinde? Fethiye’de en ucuz LGS kitapları nerede?

İşte cevabı:

Fethiye’de TYT-AYT, YKS, LGS, KPSS, ALES, DGS sınava hazırlık kitaplarının yoğun biçimde bulunduğu kitabevlerini sizler için araştırdık.

KAZANAMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ŞART

Sınava dayalı eğitim modelini uygulayan ülkemizde hazırlık için profesyonel destek almak çok önemli. Sınavda başarı için bilgiye ihtiyacımız var. Bilgiyi artırmanın yolu, yöntemi ve adresi ise belli. Okumak. “Nerede?” diye sorarsanız eğer; ilk alacağınız cevap “okul” oluyor ve fakat burada da karışınıza “hangi okul?” sorusu çıkıyor. Bu sorunun cevabı da aslında içinde… Okul gibi bir okul… Öğrenciye zihin ve akıl gücünü, zeka yeteneğini tam kapasite kullandırtan bir okul. Böyle bir okula erişmenin yöntemi de sınavlardan geçiyor. Ülkemizde her yıl milyonlarca öğrenci sınavlarda başarılı olup iyi bir okula yerleşmek için bir biriyle yarışıyor. Henüz ilkokulda başlayan sınav sistemi lise, üniversite ve yükseköğrenimden sonra da devam ediyor. Adaylar için özellikle yükseköğrenim sınavları bir hayli önem kazanıyor. Çünkü öğrenci artık kararını vermiş ve hayatta atılacağı mesleği tercih etme noktasına gelmiştir.



BAŞARI İÇİN OKULLARDA VERİLEN EĞİTİM YETERLİ Mİ?

Burada iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin gördüğü lise öğrenimi daha bir önem kazanıyor. Keza bir öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi için de LGS (Liseye Geçiş Sınavı) bir o kadar değerli hale geliyor. Dolayısıyla bu faktörü göz önünde tuttuğumuzda LGS (Liseye Geçiş Sınavı) ile YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) çok çok önemli bir sınav hâline geliyor. Bu açıdan bakıldığında da veliler ile öğrencilerin LGS ve YKS’de başarılı olmak için çok farklı arayışa girdikleri gözlemleniyor. Çünkü adayların sınavlarda başarılı olmaları için artık salt okullarda aldığı eğitimin yeterli olmadığı bilinen bir gerçek.

HER AŞAMADA KARŞIMIZA SINAV ÇIKIYOR

Henüz ilköğretim çağında sınavla tanışan öğrencilerimiz belirli aşamalardan geçtikten sonra yine bir sınav sonucunda aldığı puana göre bir liseye yerleştiriliyor. Ardından yine bir sınav sonucunda yükseköğrenime yani üniversiteye yerleştiriliyor. Yükseköğrenimini tamamlayan öğrencilerimiz de herhangi bir kamu kurumunda işe başlayabilmek için tekrar KPSS’ye tabi tutuluyor.

PROFESYONEL DESTEK GEREKLİ

Bütün sınavlarda alınan sonuçlarda en önemli, en belirleyici etken ise öğrencinin okuduğu okul ile aldığı eğitim ve temelinin sağlamlığı bir hayli önem arz ediyor. Ayrıca bütün öğrenciler sınavlarda başarılı olmak için profesyonel desteğe ihtiyaç duyuyor. Her alanda olduğu gibi sınavlarda da adayların başarısının sırrı profesyonel destekte yatıyor. Yani tek başına çalışmak yeterli olmuyor...

TECRÜBE FARKINI GÖSTERİYOR

Kendisini kanııtlamış, alanında saygın bir yer edinmiş, marka hâline gelmiş; seçilmiş ve belli bir elekten geçmiş öğrencilerin yer aldığı okullarda okuyan ve sınavlarda başarılı olan öğrenciler; diğer akranlarına göre hayata bir adım daha önde başlamış oluyor. Zira artık bilginin gücü hiçbir şeyle mukayese edilemiyor. En önemli bilgi ise tecrübeye dayanıyor. Deneyimli, sistematik her bilgi; deneyimsiz, sistemsiz, teorik, kuru bilgi karşısında her daim kazanıyor, kazandırıyor ve kazandırmaya da devam edecek.



TÜRKİYE’DE 500 ŞUBE İLE LİDER

İşte bu noktada karşımıza bütün taleplere cevap verecek profesyonel bir kurum çıkıyor: İşler Yayın Grubu ile İşler Yayın Grubunun ürettiği on binlerce kitabı raflarında sergileyen İşler Kitapevleri… 1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, an itibariyle 500’e ulaşan şube sayısıyla en yakın takipçisine açık ara fark atıyor… Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin yazarların hazırladığı ve çeşit olarak 10 bini geçen kitap sayısıyla İşler Yayın grubu bir rekora imza atıyor. Sınav alanında Türkiye’nin birikimi olarak addedilen bu yayınlar İşler Kitabevleri aracılığıyla 30 milyon öğrencinin hizmetine sunuluyor. Türkiye’nin en yaygın dağıtım ağına sahip İşler Kitabevlerinde hem TYT-AYT, YKS hem de LGS hazırlık kitaplarını en uygun fiyata bulmak mümkün. Ayrıca KPSS, ALES, DGS kitaplarını da İşler Kitabevleri Fethiye Şubesinde bulmam mümkün.

FETHİYE’DE İŞLER KİTABEVLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞÖYLE:

• Taşyaka Mahallesi 138 Sokak No: 8/A Tel: 0252 614 00 27



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