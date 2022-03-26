FETÖ itirafı: Bir yıl ortalık durulsun diye bekledik

FETÖ'ye yapılan operasyonda gözaltına alınan Y.M., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir yıl kadar ortalığın durulmasını beklediklerini, 2017'de örgütsel toplantılara tekrar başladıklarını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) üniversite öğrencileri üzerinden yeniden yapılanmaya çalıştığı belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün güncel "bölge talebe mesulü" olduğu belirlenen Y.M. hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE PARA DAĞITILDI

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan M.G. ve C.Z'nin ifadeleri yer aldı. Buna göre şüpheli Y.Mnin darbe girişiminden sonra Ankarada "bölge talebe mesulü" olduğu ve örgüt üyelerine para dağıttığı belirtildi. Y.M'nin örgüte eleman kazandırma faaliyeti kapsamında üniversite öğrencileriyle ilgilendiği tespitine yer verilen iddianamede, şüphelinin FETÖ üyeliğinden hapse girdiği, tahliye edildikten sonra da örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü anlatıldı. İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Y.M'nin itiraflarına yer verildi. FETÖ ile ilk temasının 2003'te lise eğitimi sırasında olduğunu beyan eden Y.M, 2006'da Kayseri'de örgüte ait kolejde çalışmaya başladığını, daha sonra Samsun'a taşındığını, örgütün dershanesinde çalıştığını, 2 yıl süreyle de orada "esnaf abiliği" yaptığını itiraf etti.

ÖĞRENCİ KAZANDIRMAYA ÇALIŞMIŞ

Darbe girişiminin ardından öğrenci yurdunun kapatıldığını, o tarihten sonra resmi olarak bir yerde çalışmadığını ifade eden Y.M, darbe girişiminin ardından bir yıl kadar ortalığın durulmasını beklediklerini, 2017'de örgütsel toplantılara tekrar başladıklarını anlattı. Y.M. hakkındaki iddianamede şüphelinin cezaevinden tahliye edildikten sonra üniversite öğrencilerini örgüte kazandırma faaliyetiyle görevlendirildiği de iddianamede yer aldı.