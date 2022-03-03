  • BIST 2.017,63
  • Altın 878.041
  • Dolar 14.132
  • Euro 15.6644
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

FETÖ mensupları, yeniden yapılanma buluşmaları için havuz ve hamamları seçmiş

FETÖ mensuplarının, teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için yeni geliştirdikleri yöntemler arasında, hamam ve havuz buluşmalarının yer aldığı belirlendi.
FETÖ mensupları, yeniden yapılanma buluşmaları için havuz ve hamamları seçmiş

Örgütün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, sözde Karaman il imamı olduğu iddia edilen Sedat A'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

İddianamede, FETÖ'nün Karaman'da yeniden örgütlenmeye başladığı ve bağış adı altında para topladığı belirtildi.

Yeni yapılanmanın, ağırlıklı olarak daha önce FETÖ'den yargılananlardan oluştuğu ifade edilen iddianamede, örgüt mensuplarının teknik ve fiziki takibe yakalanmamak için yeni yöntemler geliştirdiklerine de yer verildi.

Buna göre örgüt mensupları, dikkat çekmemek için eşlerinin de katıldığı piknik, yemekli ev davetleri, hamam ve havuz partilerinde bir araya geldi.

Sözde üst düzey yöneticilerin katılacağı toplantıları başka şehirlerde organize eden FETÖ, örgütsel para trafiğini ise başkaları adına açılan banka hesapları üzerinden yaptı.

Bu yöntemlerin, sözde Karaman il imamı Sedat A'nın takip edilmesiyle ortaya çıkarıldığı aktarılan iddianamede, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Sedat A'nın organize ettiği yemek, hamam ve havuz gibi isimler altındaki etkinliklerin, örgüt mensuplarını bir araya getirmek, yapılanmayı diri tutmak ve örgütsel dayanışmayı artırmak amacıyla yapıldığı değerlendirilmiştir. Şüphelinin, başkasının banka hesaplarını kullandığı, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere kendisine verilen paraları aldığı, diğer örgüt üyeleriyle periyodik olarak Konya ve Ankara'da buluştuğu, görüşmelerde örgütün gizlilik esasları doğrultusunda hareket ederek farklı sim kart ve telefonlar kullandığı, diğer örgüt mensuplarıyla görüşmelerini takipten kaçmak için internet üzerinden gerçekleştirdiği belirlenmiştir."

35 yıl 9'ar aya kadar hapis istendi
Örgütün Karaman yapılanmasında yer aldığı belirlenen Sedat A, Sinan E, Kadir E, Murat M. ve Gökhan A, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde örgütün gaybubet evinde toplantı yaptıkları sırada yakalandı.

Evde, yüklü miktarda para ve örgütsel belgeler de bulundu.

İddianamede bu kişilerin, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terörün finansmanı" suçlarından 35 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda’dan Aksaray'a, oyuncak ayı içinde uyuşturucu sevkiyatı28 Şubat 2022 Pazartesi 17:52
  • Liseli kız, 'seni kaçıracağım' diyeni köy meydanında öldürdü28 Şubat 2022 Pazartesi 16:57
  • Fatih'te kaçak göçmen operasyonu: 73 kişi yakalandı28 Şubat 2022 Pazartesi 16:55
  • Emekli Tuğamiral Kırçiçek "Montrö Bildirisi" davasında ifade verdi28 Şubat 2022 Pazartesi 15:32
  • Polisin durdurduğu minibüsün klima haznesinde 72 kilo eroin ele geçirildi26 Şubat 2022 Cumartesi 20:44
  • Fatih'teki Rusya protestosunda arbede26 Şubat 2022 Cumartesi 19:41
  • Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı dava ertelendi24 Şubat 2022 Perşembe 11:48
  • Darbedilen kadına yardım edeni vuran 13 yaşındaki şüpheli yakalandı23 Şubat 2022 Çarşamba 19:58
  • Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polise ağırlaştırılmış müebbet23 Şubat 2022 Çarşamba 19:55
  • Güngören’de yasa dışı bahis şebekesine operasyon kamerada23 Şubat 2022 Çarşamba 18:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti