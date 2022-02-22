FETÖ şüphelisinin evi cephanelik gibi

İzmir'de, jandarmanın aramasında, evinde, FETÖ/PDY'ye ait yayınlarla 4'ü kurusıkı 14 tabanca, 23 av tüfeği, 2 kalem tabanca, 1 havalı tabanca, 4 kılıç ve 3 palayla yakalanan H.Ç. gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş ilçesi kırsal Kaymakçı Mahallesi'nde yaşayan H.Ç.'nin evinde çok sayıda silah ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ait yayınlar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

H.Ç.'nin evinde yapılan aramada FETÖ/PDY'ye ait 64 kitap ve dergiyle 48 DVD, 21 kaset ile 2 kalem tabanca, 1 havalı tabanca, 23 av tüfeği, 4'ü kurusıkı 14 tabanca, 3 pala, 1 samuray ve 1 subay kılıcının da aralarında olduğu toplam 4 kılıç bulundu. Gözaltına alınan H.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)