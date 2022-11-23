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FETÖ yalanıyla kuyumcuyu 750 bin lira dolandıran 5 kişi tutuklandı

Erzurum'da aradıkları kuyumcuyu, kendilerini polis olarak tanıtıp, FETÖ üyelerince satıldığını söyledikleri 400 bin liralık altın ile 350 bin lirasını alarak dolandıran 'Pablo' lakaplı Aydın A.'nın da aralarında olduğu 5 kişi, farklı illerde yakalandı.
FETÖ yalanıyla kuyumcuyu 750 bin lira dolandıran 5 kişi tutuklandı

Olay, 12 Ağustos'ta, Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Taşmağazalar semtinde kuyumculuk yapan M.G.'yi cep telefonuyla arayan dolandırıcılar, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Şüpheliler, kuyumcu M.G.'nin iş yerinde bulundurduğu altınların FETÖ’cüler tarafından satıldığını ve kriminal inceleme yapılmak üzere kendilerine ulaştırmasını istedi. Kuyumcu M.G., poşete doldurduğu 400 bin lira değerindeki altınlarla istenen adrese giderek, araca binen dolandırıcılara teslim etti. Bu olaydan kimseye bahsetmemesini söyleyen şüpheliler, ilerleyen günlerde kuyumcudan bu kez EFT yoluyla verdikleri hesaba 350 bin lira yatırmasını istedi. Kuyumcu bankaya giderek şüphelilerin bu isteğini de yerine getirdi. Bir süre sonra telefonla şüphelilere ulaşamayan kuyumcu dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Erzurum Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası dolandırıcıların bulundukları illeri tespit etti. Polis, Erzurum merkezli operasyonda, 'Pablo' lakaplı elebaşı Aydın A. ile Ferhat T. ve Mehmet T.'yi Diyarbakır'da, Rıdvan A.'yı Antalya'da ve Sadullah Ü.'yü de Sivas'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanıp cezaevine gönderildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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