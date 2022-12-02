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FETÖ’den açığa alınan astsubay fuhuş çetesi lideri çıktı

Sincan ve Etimesgut’ta uyuşturucu bağımlısı kadınlara zorla fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı. 2’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 13 kadın kurtarılırken çetenin elebaşı FETÖ’den açığa alınan astsubay olduğu belirlendi.
FETÖ’den açığa alınan astsubay fuhuş çetesi lideri çıktı

Sincan ve Etimesgut’ta uyuşturucu bağımlısı kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çökertildi. 9 kişiden oluşan çeteyi yöneten kişi FETÖ’den açığa alınan bir astsubay olduğu belirlendi. 

ÇETE BAŞI FETÖ’CÜ ASTSUBAY ÇIKTI

Sincan ve Etimesgut’ta Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin insan ticareti, fuhuş, aracılık gibi suçlara yönelik yaptığı çalışmalarla 9 kişilik suç şebekesi çökertildi. 6 ay süren takibin ardından kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler 5 adrese eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyon ile FETÖ soruşturması nedeniyle ilk önce 2016’da daha sonra tekrar 2019’da açığa alınan astsubay Y.D. ile onun yönettiği tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda pasaportlarına el konulduğu belirlenen Kırgızistan ve Moldova uyruklu 2 yabancı ile birlikte 13 kadın kurtarıldı. 

UYUŞTURUCU TEHDİTİYLE ZORLA FUHUŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin fuhuş yaptırmak için uyuşturucu bağımlısı kadınları seçtikleri, kullanmayan kadınları zorla bağımlı yaptıkları, kadınları uyuşturucu vermemekle tehdit ederek zorla istediklerini yaptırdıkları belirlendi. 

Ayrıca soruşturma kapsamında fuhuş çetesi olan iki grubun kendi aralarında problem yaşadığı ve Y.D.’nin çete başı olduğu grubun diğer gruba karşı gelerek Sincan ve Etimesgut’ta etkin olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra 9 şüpheli sağlık kontrolünden geçerek adliyeye sevk edildi. 

Diğer yandan fuhşu gerçekleştirdikleri 2 otel hakkında da işlem gerçekleştirildiği belirlendi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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