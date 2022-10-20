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FETÖ’den yakalanan Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Fethullahçılara yönelik operasyonlar sürerken, FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve bir süredir aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı. FETÖ’den yakalanan Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı?
FETÖ’den yakalanan Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı?

Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlar sürerken, FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin davada hakkında hapis cezası bulunan ve bir süredir aranan eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı. FETÖ’den yakalanan Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı? 

Ajanslara düşen son dakika haberlerine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ’nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü ve FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari eski futbolcu Zafer Biryol'un Büyükçekmece'de olduğunu tespit etti.

Kapatılan Bank Asya'da hesabı bulunan ve "ByLock" kullandığı tespit edilen, ayrıca 2006 yılında örgüt elebaşını ziyaret ettiği belirtilen Zafer Biryol, düzenlenen operasyonla bulunduğu evde yakalandı. Hükümlü eski futbolcu Biryol, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZAFER BİRYOL KİMDİR?

FETÖ’den yakalanan Zafer Biryol kimdir, hangi takımlarda oynadı

Zafer Biryol, Beşiktaş altyapısında futbola başladı. Beşiktaş'ta profesyonel oldu. Daha sonra Mersin İdman Yurdu, Edirnespor, Yeni Salihlispor ve Şekerspor'da forma giydi. Şekerspor'da oynarken 2000-2001 sezonunda attığı 20 golle dikkatleri üzerine çeken Zafer Biryol, Süper Lig'de Göztepe'ye oradan da Konyaspor'a transfer oldu.
Konyaspor forması ile 2003-2004 sezonunda 33 maçta 25 golle gol kralı olan Biryol, bu performansı ile 2005-2006 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Burada fazla yıldızı parlamayan Biryol, 2006 yılında Fenerbahçe'den Bursaspor'a transfer oldu. Bursa'da da aradığını bulamayan Biryol Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

2. Lig ekiplerinden Konya Şekerspor, 2009-2010 sezonunda Altay Spor Kulübü'nde forma giyen Zafer Biryol ile anlaştı. 2010 yılından itibaren Konya Şekerspor forması giymeye başladı. Kısa bir süre sonra futbolculuk kariyerini Konya Şekerspor'da noktaladı. Futbolu bıraktıktan sonra Kanada'ya yerleşen Biryol, Toronto'da kendisine ait futbol okulu kurdu.

MİLLİ TAKIM 

7 kez Türkiye millî futbol takımında forma giyip bir de gol kaydeden Biryol, ilk millî maçına 18 Şubat 2004'te Danimarka karşısında çıktı.

 

Gazeteilksayfa.com

 

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