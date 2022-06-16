  • BIST 2.485,36
  • Altın 1030.837
  • Dolar 17.293
  • Euro 18.2448
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

FETÖ'den yargılanan Ege Ordu Komutanı eski emir subayı beraat etti

İZMİR'de FETÖ/PDY'nin, TSK yapılanmasına üye olduğu gerekçesiyle hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açılan Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı binbaşı Fevzi Öztürk, delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.
FETÖ'den yargılanan Ege Ordu Komutanı eski emir subayı beraat etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nca FETÖ/PDY'nin, TSK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fevzi Öztürk'ün FETÖ/PDY'nin 'TSK yapılanması' içinde 'mahrem imam' olarak görev alan ve 2016 yılında ABD'ye kaçan L.Ç. ile ardışık arama yöntemiyle görüştüğü saptandı. 28 Mayıs 2020'de gözaltına alındıktan sonra 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan muvazzaf binbaşı Fevzi Öztürk hakkında hazırlanan iddianame, 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 15 yıla kadar hapsi istenen Öztürk, 16 Şubat 2021 tarihindeki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

ÖNCEKİ DURUŞMADA SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Önceki duruşmada hakim karşısına çıkan Öztürk, suçlamaları kabul etmediği savunmasında, "Hiç tanımadığım kişilerle ardışık arama yaptığım iddiasıyla buradayım. Ancak biz yaptığımız incelemelerde bu HTS kayıtlarını bulamadık. O aramalarda bahsi geçen hat benim değil, ağabeyimin eşi S.Ö. adına kayıtlıydı. Ağabeyim ticaretle uğraşıyordu ancak iş yeri eşinin üzerine kayıtlıydı. Gider göstermek ve tüm aileye ucuz olması için o hatlardan dağıtmıştı" dedi.

Örgütün mahrem imamlarından L.Ç. ile ortak bazda bulunması sorulan Öztürk, "Ortak bazın yakalandığı haritaya baktığımızda Kızılay olduğunu görüyoruz. Ben Genelkurmay'da görevliyken birçok suçluyla ortak bazda bulunmuş olabilirim. Ortak bazdaki yerler hayatımın geçtiği yerler" diye konuştu.

Harp okulunda öğrenciyken FETÖ'cü bir öğrenciyi üstlerine bildirdiğini savunan Öztürk, "FETÖ'cü değilim. Eğer olsaydım onların güçlü olduğu dönemlerde nemalanırdım. Atamalarım hep tercihlerimin dışında oldu. Kurmaylık için 5 kez sınava girdim ancak kazanamadım. Soruları almış olsaydım zaten kazanırdım" dedi.

BERAAT ETTİ

Öztürk'ün yargılanmasına, bugün İzmir 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, tutuksuz sanık Öztürk, Ankara'da olduğu için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı salonda hazır bulundu. Önceki savunmaları tekrarlayan ve suçsuz olduğunu savunan Öztürk, "Beraatimi istiyorum. Mağduriyetimin uzamamasını talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Öztürk'ün delil yetersizliği nedeniyle beraat kararı verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaçak tütün operasyonu: 20 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi15 Haziran 2022 Çarşamba 20:13
  • Muğla'da, kamyon kasasında 96 kaçak göçmen yakalandı15 Haziran 2022 Çarşamba 19:17
  • Düğününde terör örgütü PKK propagandası yapan damat ve 9 yakını tutuklandı15 Haziran 2022 Çarşamba 18:17
  • 67 milyonluk vurgun; mağdurun dolandırıcılara para verdiği anlar15 Haziran 2022 Çarşamba 16:24
  • Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi15 Haziran 2022 Çarşamba 15:45
  • Reyhan'ın cinayet sanığı eşine ağırlaştırılmış müebbet15 Haziran 2022 Çarşamba 14:43
  • Liseli Gamze'nin ölümü davasında 2 sanığa tahliye15 Haziran 2022 Çarşamba 11:02
  • Telefonla aradıkları 2 kişiyi dolandıran şüpheliler yakalandı14 Haziran 2022 Salı 23:04
  • Tanıştıktan saatler sonra bıçakla öldürdü, 'Öldü mü' diye sordu14 Haziran 2022 Salı 22:02
  • Cipin motorundan 5 kilo uyuşturucu çıktı14 Haziran 2022 Salı 22:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti