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FETÖ'nün Bursa üst düzey güncel sorumlusu Çanakkale'de yakalandı

ÇANAKKALE'de düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Bursa üst düzey güncel sorumlusu Y.O. (46) çantasında taşıdığı örgütsel dokümanlarla yakalandı.
FETÖ'nün Bursa üst düzey güncel sorumlusu Çanakkale'de yakalandı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, MİT ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, teknik ve fiziki takibe alınan Bursa'da FETÖ'nün üst düzey güncel sorumlusu olduğu belirlenen Y.O., çantasında taşıdığı örgütsel dokümanlarla yakalandı.

FETÖ üyesi Y.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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