  • BIST 3.281,61
  • Altın 972.911
  • Dolar 18.409
  • Euro 17.8365
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

FETÖ’nün hava astsubayı tutuklandı

Adana'da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3’ü tutuklandı.
FETÖ’nün hava astsubayı tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı olduğu ve örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullandığı belirlenen 10 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere 21 Eylül günü şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Hava Astsubay İsmail S.’nin, 10’uncu Tanker Üssü’nde halen görevde olduğu öğrenildi. İsmail S.’nin, sabit büfe ve ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptığı, örgüt adına faaliyet yürüten mahrem imamlarla görüştüğü öne sürüldü. Şüpheli Ayşe D.’nin (40) ise 2 ayrı ByLock hattı bulunduğu, örgütün sohbet toplantılarına katıldığı belirtildi. Örgütün kapatılan dershanelerinde öğretmenlik ve müdürlük yaptığı belirlenen Mehmet A.’nın (50) ise Bank Asya'ya destek için para yatırdığı, dershanelerdeki çocuklara ‘ser rehber’lik yaptığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail S., Ayşe D. ve Mehmet A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Muhammet A. ve Hacer A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayalıklara oturan tekneden denize atlayan balıkçıların zor anları görüntülendi24 Eylül 2022 Cumartesi 09:55
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu24 Eylül 2022 Cumartesi 09:54
  • Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı24 Eylül 2022 Cumartesi 09:20
  • Meteoroloji'den kritik uyarı! O bölgelere kuvvetli geliyor24 Eylül 2022 Cumartesi 09:10
  • THY, Afrika hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle bazı seferlerini iptal etti24 Eylül 2022 Cumartesi 09:00
  • BM'nin kampıydı PKK'nın oldu!24 Eylül 2022 Cumartesi 09:00
  • Süper Lig, genç futbolculara 'yabancı'23 Eylül 2022 Cuma 15:16
  • Bakan Bilgin’den EYT açıklaması: Çözüm aşamasına geldik23 Eylül 2022 Cuma 15:13
  • Marmaris'teki orman yangınında 500 hektar alan yandı23 Eylül 2022 Cuma 15:10
  • Van'da devlet desteğiyle kurulan tesisten 20 şehre mantar satılıyor23 Eylül 2022 Cuma 14:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti