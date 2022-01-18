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FETÖ'nün 'hijyen evleri' soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından örgütün "hijyen evleri" adı altında oluşturduğu yeni hücre evlerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın yeni detayları ortaya çıktı.
FETÖ'nün 'hijyen evleri' soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, Ekim 2016'da örgütün Ankara'da lise ve üniversite öğrencileri üzerinden hücre evleri oluşturarak yeniden yapılanmaya başladığı ihbarı üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Ailelerinde FETÖ'den işlem görmüş öğrencilerin olduğu güncel hücre yapılanmalarının, örgütün geçmiş dönemine nazaran daha az sayıda öğrencinin bir araya gelmesiyle oluşturulduğu belirlendi.

Üniversite öğrencilerinin, "örgüt evi" görünümünden uzak tutmak için yerleştirildikleri hücre evlerinin duvarlarına, sanatçı ve sporcu posteri yapıştırma, farklı örgütlere ait kitap, dergi, gazete ile sigara ve alkol bulundurma gibi tedbirler uygulandığı tespit edildi.

Buralarda kalan öğrencilerin deşifre olmamak için GSM hatları üzerinden çok az irtibat kurdukları, aralarındaki iletişimi genellikle internet tabanlı çalışan yazılım, uygulama, oyun ve internet siteleri içerisindeki sohbet odaları üzerinden veya Sim kartsız telefon üzerinden halka açık yerlerde bulunan kablosuz internete bağlanarak gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Evlerde kalan öğrencilerin birbirlerinden ayrı okul ve bölümlerde okumalarına ve ortak noktaları bulunmamalarına rağmen, öğrencilerin anne, baba ve kardeşlerinin FETÖ ile irtibatları nedeniyle adli veya idari işlem görmüş kişilerden oldukları ortaya çıktı.

Firari örgüt mensuplarından kalan eşyaları kullanıyorlar
FETÖ terminolojisinde "hijyen evleri" olarak adlandırılan yeni hücre evlerinin finansmanının örgüt mensupları tarafından gizlilikle karşılandığı, yardımı alacak kişiyle yardımı getiren arasındaki irtibatın üçüncü kişiler tarafından koordine edildiği ve kendi aralarında haberleşmedikleri dikkati çekti.

"Hijyen evleri"nde kullanılan eşyaların örgütle irtibatlı kişilerce depolandığı, bunların daha önce boşaltılan örgüt evlerinden ve yurt dışına kaçan örgüt mensuplarından kalan eşyalar oldukları tespit edildi.

Örgütün, "hijyen evleri"nde kalan öğrencilere sosyal hayatlarında öğrenci evinde kaldıklarını kesinlikle kimseye söylememeleri, sorulduğunda ise uzak bir bölgede bulunan yurt, misafirhane veya akrabalarında kaldıklarına dair cevaplar vermeleri için telkinlerde bulunduğu belirlendi.

"Hijyen evleri"nde FETÖ elebaşına ait kitapların okunması ve vaazlarının dinlenmesi gibi faaliyetlerin yazıldığı haftalık "çetele" tablosu tutulduğu, haftalık değerlendirmeler neticesinde evde kalan bu öğrencilerden yüksek puan toplayanların bardak, çorap, eşarp, atlet gibi hediyelerle ödüllendirildikleri tespit edildi.

Örgütün çözülme sürecinden kurtulmak, yeniden yapılanarak teşkilatlanmak amacıyla "hijyen evleri" açtığı, bu evlerde kalan öğrenciler kanalıyla örgütlenip devlete sızma amacı güttüğü belirlendi.

Soruşturma kapsamında 177 şüpheli hakkında tespit yapıldığı, 47'si hakkında iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldığı öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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