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FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmasında 4'ü aktif görevde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programını kullandıkları tespit edilen ve haklarında ardışık arama, örgütün tepe yönetimiyle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı gibi deliller bulunan 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ünün aktif görevde olduğu, 10'unun sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışırken örgütle irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldığı belirtildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 4 ilde gözaltı işlemlerine devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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