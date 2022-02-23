  • BIST 2.040,12
  • Altın 841.25
  • Dolar 13.8036
  • Euro 15.683
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde "Kayseri il imamı" olduğu belirlenen Serdal Karakurt, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün sözde Kayseri imamı Serdal Karakurt'a 24 yıl 9 ay hapis

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Karakurt ve avukatı katıldı.

Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.

İsnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden Karakurt, ByLock kullanıcısı olduğuna ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmedi, aleyhindeki tanık beyanlarının ise gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu savunan Karakurt, beraatini talep etti.

Sanık avukatının savunmasının ardından Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal hükmü açıkladı.

Buna göre, sanık Karakurt, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 19 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilikten" ise 5 yıl 3 ay olmak üzere toplam 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında takdiri indirim uygulanmayan Karakurt'un hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Davanın geçmişi
Karakurt, 10 Ekim 2020'de, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde saklandığı evde sahte kimlik ve örgütsel faaliyetler için topladığı yüklü miktarda parayla yakalanmıştı.

İddianamede, Karakurt'un örgütün Kayseri yapılanmasında, önce "Kocasinan eyalet imamı" daha sonra Kayseri ili genelinde örgütün finansmanı ve toplantı organizasyonlarından sorumlu olarak "Kayseri il imamı" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Sakin Şehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı22 Şubat 2022 Salı 21:40
  • Tunceli'de 1 kilo 390 gram esrar maddesi ele geçirildi; 3 gözaltı22 Şubat 2022 Salı 20:44
  • Manisa'da haber alınamayan yaşlı çift evlerinde ölü bulundu22 Şubat 2022 Salı 18:50
  • Bulgaristan sınırında 114 kaçak göçmen yakalandı22 Şubat 2022 Salı 17:53
  • Edirne’de kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 276 lira ceza22 Şubat 2022 Salı 17:52
  • 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin 52 sanıklı davada ayırma kararı21 Şubat 2022 Pazartesi 15:02
  • 'Poyrazköy soruşturmasında kumpas' iddianamesi düzenlendi21 Şubat 2022 Pazartesi 11:36
  • Ayvalıklı taksici, İzmir'de ölü bulundu19 Şubat 2022 Cumartesi 21:36
  • Diyarbakır'da 17 yaşındaki çocuk, parkta bıçaklandı19 Şubat 2022 Cumartesi 20:47
  • Diyarbakır'da PTT şubesi soyguncularından 2'sini özel ekip yakaladı19 Şubat 2022 Cumartesi 20:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti