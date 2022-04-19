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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 isim hakkında gözaltı kararı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), TSK'daki yapılanmasına yönelik 34'ü asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 99 isim hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı ile sağladığı veri karşılaştırmasına dayalı işlemler sonucu örgütle irtibatları bulunduğuna yönelik deliller tespit edilen 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığına mensup 31'i muvazzaf 34 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 65 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı aldı.

31 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri toplam 99 şüphelinin yakalaması ve gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8'i Yüzbaşı, 14'ü Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 8'i Astsubay, 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

25 AYRI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 25 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 635 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiğini, şüphelilerden 2 bin 306'sı muvazzaf, 709'u muvazzaf olmayan asker, 766'sı darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğunu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 630'unun tutuklandığı, 563 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

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