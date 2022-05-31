FETÖ/PDY operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 34 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Siirt Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve çeşitli meslek gruplarına mensup 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu ikametlerde yapılan aramalar sonucunda 82 bin 700 lira, 250 ABD doları, 2 adet geçersiz ibareli 2 adet 1 ABD doları ve çok sayıda dijital materyal/dokümanlar ele geçirildi.

Ankara, Erzurum ve Kırşehir'de 27 kişi hakkında operasyon

Ayrıca Ankara, Erzurum ve Kırşehir'de örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 27 kişiyi yakalamak için operasyon yapıldı.

Ankara'da 5'inin aktif astsubay, 1'inin eski uzman onbaşı, 2'sinin eski askeri öğrenci ve 2'sinin mahrem sorumlu olduğu belirlenen 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Erzurum'da 3'ünün aktif astsubay, 1'inin aktif teknisyen, 1'inin memur, 1'inin açıkta astsubay ve 1'inin emekli astsubay olduğu tespit edilen 8 şüpheliden 7'si yakalandı.

Kırşehir'de 2'sinin aktif astsubay, 1'inin aktif memur ve 1'inin eski askeri öğrenci olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Böylece ülke genelinde yapılan operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı.