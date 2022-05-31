  • BIST 2.547,73
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.38
  • Euro 17.5495
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 29 °C
»

FETÖ/PDY operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 34 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
FETÖ/PDY operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Siirt Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgütün "güncel yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve çeşitli meslek gruplarına mensup 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

Şüphelilerin bulunduğu ikametlerde yapılan aramalar sonucunda 82 bin 700 lira, 250 ABD doları, 2 adet geçersiz ibareli 2 adet 1 ABD doları ve çok sayıda dijital materyal/dokümanlar ele geçirildi.

Ankara, Erzurum ve Kırşehir'de 27 kişi hakkında operasyon
Ayrıca Ankara, Erzurum ve Kırşehir'de örgütün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen 27 kişiyi yakalamak için operasyon yapıldı.

Ankara'da 5'inin aktif astsubay, 1'inin eski uzman onbaşı, 2'sinin eski askeri öğrenci ve 2'sinin mahrem sorumlu olduğu belirlenen 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.

Erzurum'da 3'ünün aktif astsubay, 1'inin aktif teknisyen, 1'inin memur, 1'inin açıkta astsubay ve 1'inin emekli astsubay olduğu tespit edilen 8 şüpheliden 7'si yakalandı.

Kırşehir'de 2'sinin aktif astsubay, 1'inin aktif memur ve 1'inin eski askeri öğrenci olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Böylece ülke genelinde yapılan operasyonlarda 34 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzon'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı31 Mayıs 2022 Salı 16:02
  • Fransa'da bir kadın "başörtün karanlık çağların kıyafeti" denilerek restorana alınmadı31 Mayıs 2022 Salı 15:42
  • Eski futbolcu Sezer Öztürk'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı31 Mayıs 2022 Salı 15:33
  • Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı31 Mayıs 2022 Salı 15:33
  • Aladağ'daki yurt yangını davasının 8 sanığının istinafta görülen duruşmasında karar31 Mayıs 2022 Salı 15:32
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektronik sigaraya fırsat vermeyeceğiz31 Mayıs 2022 Salı 14:44
  • Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi31 Mayıs 2022 Salı 13:58
  • Bursa'da fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor31 Mayıs 2022 Salı 13:48
  • Karadeniz Teknik Üniversitesine 22 akademisyen alınacak31 Mayıs 2022 Salı 13:42
  • İçişleri Bakanı Soylu, TİP'li vekiller hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi31 Mayıs 2022 Salı 13:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti