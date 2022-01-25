FETÖ/PDY operasyonu: 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 20 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında 17 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) sorularının sızdırılmasına yönelik soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bu şekilde sınavın yazılı aşamasını kazanan 26 şüpheli ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 3 şüpheli olmak üzere toplam 29 kişi hakkında, Ankara merkezli 20 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilen çalışmalarda 17 zanlı gözaltına alındı.