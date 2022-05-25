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Filenin Efeleri, Avrupa Altın Lig'e galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya'yı 3-0 mağlup etti.
Filenin Efeleri, Avrupa Altın Lig'e galibiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında Slovakya ile karşılaştı. İlk kez milli takım düzeyinde karşılaşmanın gerçekleştiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 17.30'da başladı. Karşılaşmaya Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 3 set süren maçta milli takım 25-15, 25-20 ve 25-20'lik setlerle sahadan 3-0 galip geldi. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ve final grubuna ev sahipliği yapacak ülke, Dörtlü Final müsabakaları oynamaya hak kazanacak. 

CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nde ilk iki sırada yer alacak takımlar, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise önümüzdeki yıl FIVB Voleybol Milletler Ligi biletini alacak.

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