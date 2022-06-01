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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip

FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında son Avrupa Şampiyonu İtalya ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı 3-0 kazandı.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ndeki ilk maçında galip

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasında son Avrupa Şampiyonu İtalya ile karşılaştı. Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ay yıldızlı ekip, hücumda pasör çaprazlarının sayılarıyla 12-7'lik üstünlükle molaya girdi. Setin devamında tempoyu düşürmeyen ay yıldızlılar, ilk seti 25-20 kazandı.

Filenin Sultanları ikinci sette, savunmada önemli performanslar sergiledi. Hücumda rakibini durdurmayı başaran ay-yıldızlılar, üst üste sayılarla skoru 22-17'ye getirdi. Setin sonunda da hata yapmayan Filenin Sultanları, 25-19 skorla ikinci seti de alarak skoru 2-0'a getirdi.
Üçüncü sete iyi başlayan taraf konuk İtalya oldu. Ancak oyundaki dengeyi hemen kuran milliler, kaptan Eda'nın servis sayısıyla skoru 13-13'e getirdi. 13-13'ün ardından iyi savunma yapan Filenin Sultanları, seti 25-19, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

BAKAN KASAPOĞLU, FİLENİN SULTANLARINI İZLEDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Filenin Sultanlarını yalnız bırakmadı. Ankara Spor Salonu'nda karşılaşmayı takip eden Bakan Kasapoğlu, milli takıma destek verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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