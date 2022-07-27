Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Luzon kentinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başkent Manila'da da hissedildi.

Depremin merkez üssü, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası. 7,1'lik depremden sonra, başkent Manila'da parlamento binası boşaltıldı. Metro seferleri tedbir amaçlı durduruldu.

Yerin 40 kilometre altında olan depremden sonra, tsunami uyarısı yapılmadı.

Filipinler Sismoloji Ajansı Başkanı, Abra bölgesinde toprak kayması ihbarı aldıklarını söyledi. Yine Abra bölgesinde bir hastane tahliye edilirken, çok sayıda artçı sarsıntı da oldu. Depremin hissedildiği birçok bölgede elektrik kesintileri de yaşandı.