  • BIST 2.483,04
  • Altın 926.346
  • Dolar 14.6041
  • Euro 15.9715
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 6 °C
»

Filipinler'de facia: Ölü sayısı 121'e yükseldi

Filipinler'de tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 121'e yükseldiği bildirildi.
Filipinler'de facia: Ölü sayısı 121'e yükseldi

Şinhua ajansının haberine göre, afette en fazla can kaybı 81 kişinin öldüğü Leyte eyaletine bağlı Baybay şehrinde görüldü. Eyalete bağlı Abuyog bölgesinde ise 31 kişi hayatını kaybetti.

Eyalette toprak altında kalan çok sayıda ev ve iş yeri kullanılmaz hale gelirken 12 kişinin de kayıp olduğu kaydediliyor.

Filipinler ulusal afet ajansı da afet nedeniyle ülkenin orta ve güney kesimlerinde 8, Samar eyaletinde ise 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 236 kişinin yaralandığını ve 28 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi. Böylece ölü sayısının 121'e çıktığı kaydedildi.

Ülkenin orta ve güney kesimlerinde farklı bölgelerde, son bir haftada tropikal fırtına Megi'nin yol açtığı 200'e yakın sel felaketi bildirilirken en az 30 bin aile acil durum barınaklarına yerleştirildi.

En az 200 bin kişinin etkilendiği afette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi ölmüş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den devrim gibi hamle: Dünya ikinci sıraya yükseldik, 100 yıl yetecek14 Nisan 2022 Perşembe 09:34
  • Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli, hassas ve patlamaya hazır14 Nisan 2022 Perşembe 09:34
  • Eski Honduras Devlet Başkanı Hernandez, haftaya ABD'ye iade edilecek14 Nisan 2022 Perşembe 09:33
  • Şanghay'daki kapanma şehrin büyük bölümünde sürüyor14 Nisan 2022 Perşembe 09:33
  • Libya, petrol üretimini günlük 1,4 milyon varile çıkartacak14 Nisan 2022 Perşembe 09:32
  • Pakistan'ın eski Başbakanı Han'dan erken seçim çağrısı14 Nisan 2022 Perşembe 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi14 Nisan 2022 Perşembe 09:31
  • Bakan Karaismailoğlu: Bu yılın sonuna doğru Ankara-Sivas YHT hattımızı hizmete alacağız14 Nisan 2022 Perşembe 09:30
  • Bakan Soylu: Hakkari'de 241 kilogram eroin ele geçirildi14 Nisan 2022 Perşembe 09:29
  • YSK kritik gelişmeyi duyurdu: Başkanlar değişiyor!14 Nisan 2022 Perşembe 09:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti