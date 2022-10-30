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Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 50'ye ulaştı

Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve taşkınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye çıktı.
Filipinler'de şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde ölenlerin sayısı 50'ye ulaştı

Ülkenin doğusundaki Camarines Sur kentinde de etkili olan Nalgae fırtınası nedeniyle farklı bölgelerde ölenlerin sayısının 8'e çıkmasıyla toplam can kaybı 50'ye yükseldi.

Yetkililer, tropik fırtına Nalgae'den en kötü etkilenen yerlerin başında gelen Maguindanao kentinin Datu Odin Sinsuat kasabasındaki Kusiong köyünde, 27-28 Ekim'de sele kapılanların sayısının 80 ila 100 olabileceğini bildirdi.

Kusiong köyünde dün meydana gelen toprak kaymasında 60'a yakın ev hasar görmüş, Datu Odin Sinsuat dahil Maguindanao şehrine bağlı üç kasabada sele kapılan ya da toprak altında kalan en az 42 kişi hayatını kaybetmişti. Camarines Sur'u etkisi altına alan tropik fırtına Nalgae nedeniyle dün çeşitli bölgelerde 5 kişinin öldüğü aktarılmıştı.

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UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Kötü hava koşulları nedeniyle Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda (NAIA) 100'den fazla uçuş iptal edildi.

Fırtınanın etkili olduğu denizlerde ulaşım hizmetlerinin yasaklandığı ülkede, sel ve heyelanlarda 700'den fazla ev zarar gördü, 168 binden fazla kişi tahliye edildi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, televizyon kanallarında yayımlanan konuşmasında, kayıplarla ilgili üzüntüsünü dile getirerek "Daha iyisini yapmalıydık. Su hacminin bu kadar büyük olacağını tahmin edemediğimiz için insanları uyaramadık ve sonrasında yaklaşan taşkınlara karşı onları tahliye edemedik." diyerek öz eleştiride bulundu.

Ülkede toprak altında kaldığı düşünülen kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun gerçekleştiği Filipinler'de, 2013'teki Haiyan Tayfunu nedeniyle 6 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş ve büyük yıkım yaşanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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