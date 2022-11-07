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Finalde ortalık karıştı: Tam 11 kırmızı kart

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors-Racing Club karşı karşıya geldi. Müsabakanın son anlarında ve uzatma bölümünde toplam 11 kırmızı kart çıktı.
Finalde ortalık karıştı: Tam 11 kırmızı kart

Arjantin Şampiyonluk Kupası finalinde Boca Juniors ile Racing Club karşılaştı. Maçın hakemi Facundo Tello, 90+4 ile 120+10 dakikaları arasında 10 futbolcu ve Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra'ya kırmızı kart gösterdi.

Racing Club'ın 1-2 kazandığı karşılaşmada ilk golü 19'da Briasco attı ve Boca öne geçti. 22'de Rojas durumu eşitledi. Hakem 90+5'te Boca'dan Villa, Racing'den ise Carbonero'ya kırmızı kart gösterdi. Mücadele 10'ar kişiyle 1-1 bitti.

Otuz dakikalık ekstra uzatma bölümünde ise 8 kırmızı kart çıktı. Hakem Tello 100'üncü dakikadan 120+10'uncu dakikaya kadar 6 Boca Juniors 2 Racing Club oyuncusuna direkt kırmızı kart gösterdi. Mücadeleyi 118. dakikada gelen golle Racing Club kazansa maça kırmızı kart kararları damga vurdu. Hakem Tello, birbirlerine sert müdahalede bulunan ve itişen futbolculara kırmızı kart göstermekten imtina etmedi.

Facundo Tello, Boca Juniors Teknik Direktörü Hugo Ibarra’ya da itirazdan dolayı kırmızı kart göstererek toplamda 11 kez kırmızı kartına başvurmuş oldu.

Boca Juniors takımı 6'dan fazla kırmızı kart gördüğü için Racing Club maçı 3-0 hükmen kazanmış oldu.

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