Finansal İstikrar Komitesi 5'inci toplantısı sona erdi

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında 5'inci kez toplandı.

Toplantı sonrası Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, toplantıda küresel ekonomik gelişmelerin değerlendirildiği belirtilerek, "Küresel ekonomik gelişmelerin, ülkemiz finansal sistemine olan etkilerinin değerlendirildiği toplantıda; küresel enflasyondaki ve emtia fiyatlarındaki seyrin önümüzdeki dönemde makro ekonomik göstergelere olası yansımaları, küresel finansal koşullardaki sıkılaşmanın gelişmekte olan ülkelere etkileri, detaylı bir şekilde ele alınmıştır" ifadeleri kaydedildi.

Bankacılık ve sigortacılık sektörlerindeki son dönem gelişmelerin mercek altına alındığı aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Türk bankacılık sektörünün temel göstergelerindeki güçlü duruş devam etmekte olup, sigortacılık sektörü ve sermaye piyasalarının ekonomiye olan katkılarının sürdüğü görülmektedir. Makro ihtiyati politika tedbirlerinin özellikle kredi piyasasına olan etkileri analiz edilmiş ve finansmana erişim imkanlarına etkileri değerlendirilmiştir. Komite, önümüzdeki dönemde daha önce belirlenen politika çerçevesinde gerekli adımların atılmasında üyelerinin arasındaki eş güdüm ve iş birliğini sağlamaya devam edecektir."