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Finansal İstikrar Komitesi'nden enflasyon kararı

Fiyat İstikrarı Komitesi tarafından enflasyon ile mücadelenin, tüm kurumlar tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilmesine karar verildiği bildirdi.
Finansal İstikrar Komitesi'nden enflasyon kararı

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati başkanlığında 1 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen Fiyat İstikrarı Komitesi’nin üçüncü toplantısıyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Enflasyonda son dönemdeki artışın sebepleri detaylıca değerlendirilmiş ve Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin ülkemizdeki gıda ve enerji arz güvenliği ile Enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınmıştır. Ayrıca, mezkûr durumun başta enerji fiyatları olmak üzere diğer Emtia fiyatları ile küresel lojistik maliyetleri üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir.

Komite tarafından;

1. Enflasyon ile mücadelenin, tüm kurumlarımız tarafından bütüncül bir bakış açısıyla önceliklendirilmesine,

2. Bakanlıklarımızla koordinasyon içerisinde, işletmelerin denetlenmesine ve ürün ile hizmet satışlarında piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat belirleyenlere cezai müeyyidelerin uygulanmasına,

3. Mali disiplinden taviz vermeden yönetilen-yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla vatandaşlarımızın alım gücünün desteklenmesine yönelik uygulamaların sürdürülmesine,

4. Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmelerin olası yansımalarını etkin şekilde yönetebilmek ve başta hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere gıda ve hammadde arz güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla üretim aşamasından yurt içi satış ve dış ticaret dahil tüm ticari aşamalarda gerekli tedbirlerin vatandaşlarımızın lehine uygulanmasına,

5. Yaygın perakende zincirlerinde ürün ve şube bazlı fiyatların dijital platformlarda açık veri olarak yayınlanması yoluyla adil ve serbest rekabetin sürekliliğinin izlenebilmesi ve tüketicilerin bilgiye kolay erişiminin sağlanması için ilgili Bakanlıkların gerekli çalışmaları yapmasına,

6. Başta enerji olmak üzere tüm kaynakların verimli kullanılmasına yönelik işletmelerimize sunulan desteklerin artırılmasına,

7. Kamudaki tasarruf tedbiri uygulamalarının sıkı bir şekilde takip edilmesine karar verilmiştir."

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