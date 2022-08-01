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Fındık alım fiyatlarının detayları belli oldu

Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta sonu açıklanan fındık fiyatları ile ilgili duyuru yayımladı.
Fındık alım fiyatlarının detayları belli oldu

TMO'dan yapılan açıklamada, fındık üreticilerinin depolama ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması ile pazarlama kaynaklı yaşanabilecek sıkıntıların giderilmesi amacıyla TMO kabuklu fındık alım fiyatlarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hasat dönemi öncesinde açıklandığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları %50 sağlam iç fındık esasına göre;

Giresun kalite için 53,00 TL/Kg,

Levant kalite için 52,00 TL/Kg,

Sivri kalite için ise 51,00 TL/Kg’dır.

Bakanlığımızın üreticilere vereceği destek ödemeleri (alan bazlı, mazot ve gübre) ile birlikte düşünüldüğünde ortalama fiyat 54,00 TL/Kg olacaktır. Ayrıca yüksek randımanlı fındığa geçmiş yıllarda olduğu gibi randıman farkı ilave edilecektir.

TMO; fındık alımları konusunda her türlü teknik altyapı, depolama, personel ve finansman hazırlıklarını tamamlamıştır.

Kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos’ta başlanacak olup alımlar önceki yıllarda olduğu gibi randevulu yapılacaktır.

Üreticilerimiz 15 Ağustos’tan itibaren TMO iş yerleri ile www.tmo.gov.tr adresi üzerinden randevularını alabilecektir.

Üreticilerimizin TMO’ya ürün teslim ederken rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamaları için ürünlerini kurutmaya azami özen göstermeleri gerekmektedir.

Yeni hasat sezonu ve kabuklu fındık alım fiyatları üreticilerimize hayırlı olsun."
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