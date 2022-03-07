Fındık bahçesinde kendini yaktı

Ünye merkez Saraçlı Mahallesi Orta Saraçlı Mevkisinde bunalıma giren bir kişi fındık bahçesinde üzerine döktüğü benzinle kendini yakarak yaşamına son verdi

Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren evli ve 3 çocuk babası Ahmet Olgun (45) isimli bir kişi Saraçlı Mahallesi Orta Saraçlı mevkisinde fındık bahçesinde üzerine döktüğü benzinle kendini yakarak yaşamına son verdi.

Olayı fark eden komşuları 112 Acil Servi'e ve Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri Ahmet Olgun'un olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaşamına son veren Olgun'un cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.