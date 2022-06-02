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Finlandiya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'la fotoğrafını paylaşıp Türkiye'ye mesaj verdi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Türkiye'nin terör konusundaki endişesinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti. Teröre karşı olduklarını ve bu kapsamdaki suçları genişleteceklerini kaydederek, Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı.
Finlandiya Cumhurbaşkanı, Erdoğan'la fotoğrafını paylaşıp Türkiye'ye mesaj verdi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok sayıda kişinin terör saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlatarak, terör konusundaki hassasiyetin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Ankara'da 2015'teki terör saldırısının ardından eşi ile resmi ziyarette bulunduğunu ve olayları yakından takip ettiğini anımsatan Niinistö, saldırıyı kınamak ve hayatını kaybedenlere saygı göstermek istediğini dile getirdi.

"TERÖRE KARŞIYIZ, BU HUSUTA ÜYELİĞİMİZİN ŞARTLARI SAĞLANMAKTADIR"

Niinistö, ülkesinin terörün her halini ve tezahürünü kınadığını ve terör ile mücadele için aktif bir şekilde çalıştığını kaydetti.

Niinistö, "Finlandiya'nın terörle mücadeledeki yaklaşımı ve eylemleri, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu terör konusu da dahil olmak üzere, NATO ülkelerinin genel çizgisiyle tamamen uyumlu. Bu hususta da üyeliğimizin şartları sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"İSVEÇ ADINA KONUŞAMAM ANCAK YAKLAŞIMIMIZ BENZİYOR"

İki ülkenin arasındaki diyaloğun devam etmesi gerektiğini ifade eden Niinistö, bu yıl ceza hukukunda değişikliğin yürürlüğe girdiğini, bununla birlikte terör suçlarının cezalandırılabilir kapsamının genişletildiğini ve daha katı hale getirildiğini aktardı.

Niinistö, Finlandiya'nın uluslararası insan hakları ilkeleri ile terörle mücadelenin hiçbir şekilde çelişmediğini de vurgulamak istediğini belirterek, "İsveç yerine konuşamam, ancak benim anlayışıma göre yaklaşımımız oldukça benziyor" değerlendirmesinde bulundu.

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