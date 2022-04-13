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Finlandiya, NATO üyeliğine başvuru kararını haftalar içinde duyuracak

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO üyeliğine başvuru kararının haftalar içinde belli olacağını söyledi.
Finlandiya, NATO üyeliğine başvuru kararını haftalar içinde duyuracak

Finlandiya Başbakanı Marin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsveç'in başkenti Stockholm'de Başbakan Magdalena Andersson ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Marin, Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusu konusunun sorulması üzerine, bu konuda ayrıntılı takvim vermeyeceğini ve kararlarını aylar değil, haftalar içinde, çok kısa sürede açıklayacaklarını belirtti.

NATO üyeliğinin önemli bir konu haline geldiğine dikkati çeken Marin, "Rusya komşumuz ve uzun bir sınırımız var. Ukrayna'da nasıl davrandıklarını görüyoruz. Elbette biz de buna göre hazırlıklar yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başbakan Andersson ise Avrupa'da yeni bir güvenlik durumunun söz konusu olduğunu ve kendilerinin de bunu değerlendirerek yakında NATO üyeliği konusunda bir karara varacaklarını söyledi.

Avrupa'daki değişen güvenlik durumunu analiz etmeye devam ettiklerini aktaran Andersson, "Önümüzde farklı senaryolar var. Çok uzun sürmeden kapsamlı bir çalışma yapıp en iyi kararı vermeyi düşünüyoruz." dedi.

Andersson, daha önceki açıklamalarında İsveç'in kesinlikle NATO'ya katılmayacağını dile getirmişti.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna- Rusya savaşının başlamasından sonra yaptığı açıklamada, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı halinde Rusya'dan sorumlu adımlar gelecektir. Rusya bu karara misillemede bulunacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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