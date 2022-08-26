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Finlandiya'da PKK'lılar yine gösteri düzenledi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında yapılan Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sırasında Helsinki'de, PKK yandaşları düzenledikleri gösteride Türkiye'nin şartlarının kabul edilmemesini istedi.
Finlandiya'da PKK'lılar yine gösteri düzenledi

Rusya-Ukrayna savaşından sonra NATO'ya girmek için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç için Türkiye'nin şartları çerçevesinde süreç devam ediyor.

Topraklarında PKK ve diğer terör örgütlerinin barınmasına izin veren bu iki ülke, Madrid'de yapılan NATO zirvesinde, Türkiye'nin bu kapsamda şartlarını kabul etmiş ve icraatlara başlayacaklarını taahhüt etmişti.

İmzalanan üçlü muhtıra çerçevesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısını bugün yaptı.

PKK'lılar gösteri düzenledi

İlk toplantı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirildi.

Ülkelerin temsilcileri çalışmalarını yapmak üzere bir araya gelirken sokaklarda PKK'lılar vardı.

Terör destekçileri Finlandiya Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.

"Türkiye'nin şartlarını kabul etmeyin"

Toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya ve İsveç'in, Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini istedi.

PKK paçavraları ve Öcalan posterleri

Toplantının Finlandiya'da yapılmasına da karşı çıkan terör seviciler, gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşırken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini de açtı.

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