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Firari PKK'lı Rıdvan Erden yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK adına 1998'de düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Rıdvan Erden yakalandı.
Firari PKK'lı Rıdvan Erden yakalandı

stanbul'da, terör örgütü PKK adına 1998'de düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Rıdvan Erden yakalandı.

FİRARİ PKK'LI ÜSKÜDAR'DA YAKALANDI

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran 1998'de Küçükçekmece Bayramtepe Mahallesi'nde bir kahvehaneye yönelik silahlı ve bombalı saldırıda 7 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle "devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Rıdvan Erden'in, Üsküdar'da bir adreste saklandığını belirledi.

RIDVAN EREN TUTUKLANDI

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rıdvan Erden, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

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