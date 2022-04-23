Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir özel harekat polisi şehit oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehitler için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman askerlerimiz Bekir Can Kerek ile Kubilay Çon'a ve Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde şehit düşen kahraman polisimiz Aytaç Altunörs'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu'dan şehit polis için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs için sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden atılan roket sonucu şehit düşen kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs'e Allah'tan rahmet, ailesi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun inşallah."

Şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün ailesine şehadet haberi verildi

Yeşilyurt ilçesi Barguzu Caddesi'nde yaşayan şehidin ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evinin bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı.

Şehidin ailesini, yetkililerle mahalle sakinleri teskin etti.

Törenin, yarın ikindi namazını müteakip şehitlikte yapılması planlanıyor.

Bakan Kurum'dan şehit özel harekat polisi Altunörs'ün ailesine taziye ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve diğer ilgililerle şehit Altunörs'ün merkez Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'ndeki babaevine gitti.

Burada şehidin yakınları tarafından karşılanan Bakan Kurum, baba İbrahim Nurettin Altunörs ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Kurum ve beraberindekiler, şehidin ailesiyle bir süre görüştükten sonra evden ayrıldı.