  • BIST 2.396,15
  • Altın 980.301
  • Dolar 17.2123
  • Euro 17.6771
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 11 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtilerek, operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adnan Oktar suç örgütünden, firari kardeşler yakalandı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:50
  • Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:50
  • Milli Savunma Bakanı Akar, İtalya Savunma Bakanı Guerini ile görüştü06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:48
  • Türkiye ile İtalya arasında 9 anlaşma imzalandı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:47
  • Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale tatbikatı gerçekleştirildi06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:47
  • Hakkari'de trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:46
  • Küresel ısınmanın tehdit ettiği Maldivler, çareyi yapay adalarda arıyor06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:45
  • Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:44
  • Kanada hükümeti, yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat anlaşmasını imzaladı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:43
  • ABD'de 4 Temmuz saldırganı 7 kez birinci derece cinayetle suçlandı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti