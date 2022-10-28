Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.