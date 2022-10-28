Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz atışlarının cezasız kalmadığı belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/4ZbWUXvHyJ
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