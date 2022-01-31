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Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 4-5 lira olacak' iddialarına yanıt

Ekmek 4-5 lira mı olacak? Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını belirterek, "4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.
Fırıncılar Federasyonu'ndan 'Ekmek 4-5 lira olacak' iddialarına yanıt

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında ekmeğin 4 ve 5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

''EKMEKTE 4 VEYA 5 LİRA GİBİ RAKAM SÖZ KONUSU DEĞİL''

Ülke genelinde 200-210 gram ekmeğin 3 liradan satıldığını, 4 veya 5 lira gibi bir rakamın söz konusu olmasığını belirten Balcı, şöyle devam etti:

''Bizler, ocak ayında işçilik ücretlerine gelen artışlar, elektrik, doğalgaz, maya vb. girdilerimizdeki yükselişleri dikkate alarak ülke genelinde kilogram fiyatı 12,5 lira olan ekmek fiyatını yine kilogram bazında 14-15 liranın üzerine çıkmaması yönünde gereken fedakarlığı yapmaktayız, yapmaya de devam ediyoruz.''

Başkan Balcı ayrıca, "Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" dedi.

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