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Fırıncılar TMO'nun eski fiyattan un satışını olumlu karşıladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, TMO'nun bu ay aralık fiyatlarıyla un satışının sektör için olumlu olduğunu belirterek, "Fırıncı esnafımızın kar amacı gütmediği bu dönemde bu tür destekler bize moral oluyor." dedi.
Fırıncılar TMO'nun eski fiyattan un satışını olumlu karşıladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TMO'nun ocakta hububat satışlarına Aralık 2021 fiyatlarıyla devam edeceğini anımsattı.

TMO'nun fırıncı esnafına sağladığı unun devam etmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına talepte bulunduklarını belirten Balcı, bu talebin dikkate alındığını ve düzenleme yapıldığını söyledi.

Balcı, TMO'nun aldığı karar kapsamında ekmeklik buğday satışlarında önceki aylarda olduğu gibi 2 bin 650 lira/ton, ekmeklik un satış fiyat taahhütlerine 185-200 lira/çuval olarak devam edileceğine işaret ederek, "Un fiyatlarının bu ay geçen ayki fiyatlarla aynı olması sektör için olumlu oldu. Fırıncı esnafımızın kar amacı gütmediği bu dönemde bu tür destekler bize moral oluyor. Bu durumun yıl sonuna kadar sürdürülebilmesi gerekir. Fırıncı esnafının elektrik, mazot ve işçilik gibi maliyetleri yükseldi. Bu artışların karşısında un fiyatlarında yapılan düzenlemeler fırıncı esnafına nefes oluyor." diye konuştu.

Bu dönemin geçici olduğuna dikkati çeken Balcı, "Fırıncı esnafımız üretime devam edebiliyorsa 'kar ediyor' demektir. Şu an böyle bir dönemdeyiz. Bu dönem bittiğinde herkes normal ticaretini yapacaktır." ifadelerini kullandı.

"Hasat zamanında buğday fiyatların makul seviyeye geleceğini düşünüyorum"
Ekim zamanında yağışlarda bir önceki döneme göre artış gözlediğine dikkati çeken Balcı, kuraklık sorunu yaşanmazsa buğday üretiminin artacağını öngördüklerini söyledi.

Balcı, buğday hasadının artmasıyla piyasanın dengeleneceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hasat zamanında buğday üretimi arttığında fiyatların makul seviyeye geleceğini düşünüyorum. Bu sayede fırıncı esnafımız da rahatlamış ve önünü görebilir hale gelmiş olacak. TMO esnafımıza un satışlarının hasat dönemine kadar devam edeceğini de açıkladı. Bu da bizim için çok önemli bir karar. Bizler de geçen sene olduğu gibi bu sene de ekmek fiyatlarını makul seviyede tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye sektörümüz adına teşekkür ederim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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