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Fırtınanın hızının 75 km'yi bulacağı ve yarın sabaha kadar etkisini hissettireceği belirtildi

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızının 75 km'yi bulacağı ve yarın sabaha kadar etkisini hissettireceği belirtildi.
Fırtınanın hızının 75 km'yi bulacağı ve yarın sabaha kadar etkisini hissettireceği belirtildi

Marmara’da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi.

KUZEY VE GÜNEY EGE'DE DE FIRTINA

Öte yandan Kuzey Ege’de rüzgarın, cuma akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde estiği, fırtınanın, yarın akşam akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi.

ETKİSİNİ YARIN KAYBEDECEK

Güney Ege açıklarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esen rüzgarın da, yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

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