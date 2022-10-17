Fırtınanın hızının 75 km'yi bulacağı ve yarın sabaha kadar etkisini hissettireceği belirtildi

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara Denizi'nde bugün öğle saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. Fırtınanın hızının 75 km'yi bulacağı ve yarın sabaha kadar etkisini hissettireceği belirtildi.