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FİSKOBİRLİK, 2022 ürünü fındık alımı için hazırlıklarını tamamladı

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, 2022 ürünü fındık alımı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirdi.
FİSKOBİRLİK, 2022 ürünü fındık alımı için hazırlıklarını tamamladı

Bayraktar yaptığı açıklamada, geçen sezonlarda olduğu gibi 2022 alım döneminde de peşin ve emanet sistemini sürdüreceklerini söyledi.

Yeni mahsul sezonunda peşin alımlarını yine piyasa şartlarının üzerindeki fiyattan gerçekleştireceklerine vurgu yapan Bayraktar, ürün kabulleriyle ilgili de tüm hazırlıkların ve planlamalarının tamamlandığını ifade etti.

Bayraktar, depolarını emanete fındık bırakmak isteyen çiftçilerin kullanımına sunacaklarını işaret ederek, şöyle devam etti:

"Birliğin tüm depoları üreticilerimize açıktır. Rica ediyorum, emanet için çiftçilerimiz başka yerleri tercih edeceklerine, kendi kuruluşları olan FİSKOBİRLİK'i etmeliler. Piyasadaki işleyişi bozmama adına bunu yapmalılar."

Her geçen yıl fındık alım miktarında artışın söz konusu olduğuna dikkati çeken Bayraktar, "2022 ürünü fındığını biraz daha fazla almak istiyoruz ki alacağımıza eminiz. FİSKOBİRLİK finansal imkanları arttığı ölçüde hem üreticisini kollayacak hem de piyasada ticaret alanında ciddi bir aktör olacaktır." diye konuştu.

Bayraktar, fındık üreticilerinden kuruma daha fazla destek sağlamalarını isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"FİSKOBİRLİK olarak hem üreticiyiz hem kooperatif işletmecisiyiz hem sanayi işletmesiyiz hem de perakende satıcısıyız. Dolaysıyla fındık sektörünün her alanında varız. Üreticilerimiz bize sahip çıkmaya devam ettikleri sürece de çok daha güçlü bir şekilde var olmaya devam edeceğiz."

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