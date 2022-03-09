  • BIST 2.011,35
  • Altın 959.532
  • Dolar 14.5637
  • Euro 15.9237
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 3 °C
»

Fitch, Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Rusya'nın kredi notunu "B"den "C"ye düşürdü.
Fitch, Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunda düşüşe gidildiği kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B"den "C"ye indirildiği aktarıldı.

Söz konusu kredi notunun "ülke temerrüdünün yakın olduğu" görüşünü yansıttığı belirtilen açıklamada, yaşanan gelişmelerin Rusya'nın kamu borcunu ödemeye istekliliğini daha da zayıflattığı ifade edildi.

Açıklamada, yaptırımların daha da artırılmasının ve enerji ticaretini sınırlayabilecek önerilerin, Rusya'nın borç yükümlülüklerini ödememesini içeren politika yanıtı olasılığını artırdığı kaydedildi.

Fitch Ratings, 2 Mart'ta da Rusya'nın kredi notunu "BBB"den "B"ye düşürmüş ve Rusya'nın kredi notunun negatif izlemeye alındığını bildirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Shell, Rus petrol ve gaz yatırımlarından çekilecek, spot ham petrol alımını durduracak08 Mart 2022 Salı 14:55
  • Buğday fiyatları tarihi zirveyi gördü08 Mart 2022 Salı 13:01
  • Türkiye'de 2 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 18 milyonu aştı08 Mart 2022 Salı 12:50
  • Yılın ilk eriği, kilosu 600 TL'den satıldı08 Mart 2022 Salı 12:43
  • Bakan Dönmez: Karadeniz'deki gaz rezervi, konutların 30 yıl ihtiyacını karşılayacak büyüklükte08 Mart 2022 Salı 11:40
  • Benzine, motorine en büyük zam bu gece geliyor...08 Mart 2022 Salı 10:59
  • Atıl arazilerde tarımsal üretim ve tesis yatırımlarına hibe verilecek08 Mart 2022 Salı 10:32
  • Borsa güne düşüşle başladı08 Mart 2022 Salı 10:21
  • Bakan Kirişçi: Tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor08 Mart 2022 Salı 09:35
  • Dolarda son durum08 Mart 2022 Salı 09:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti