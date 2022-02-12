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Fitch'ten Türkiye açıklaması!

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.
Fitch'ten Türkiye açıklaması!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB-‘den B+’ya indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit ettiğini açıkladı.

Fitch Ratings, 2 Aralık 2021'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise “erken” olarak nitelendirdiği parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

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