Fitch'ten Türkiye açıklaması!

Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB-'den B+'ya indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB-‘den B+’ya indirdi, görünümünü ise “negatif” olarak teyit ettiğini açıkladı.

Fitch Ratings, 2 Aralık 2021'deki değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş, kredi not görünümünü ise “erken” olarak nitelendirdiği parasal gevşemenin yurtiçi güvende bozulmaya neden olduğunu belirterek "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.