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Fiyat artışları sonrası bakanlık frene basacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ilk olarak özel sektörün stokçuluğunu ve fiyat artışını frenleyecek bir çalışma başlattı. Bazı önemli ürün kalemleri için ilgili kurumlar aracılığıyla yeni alımlar planlandığı ve piyasanın düzenleneceği öğrenildi.
Fiyat artışları sonrası bakanlık frene basacak

Mısır, ayçiçeği yağı, mercimek, şeker, buğday, arpa gibi stratejik gıdalar, üreticilerden uygun fiyatlarla alınarak stoklanacak. Bu sayede piyasada üreticiyi zarar ettirecek şekilde fiyat kırılmasının önüne geçilecek. Yüksek miktarda ürün alınacağından, özel sektörün piyasayı bozmasını sağlayacak kadar stok yapmasına da engel olunacak.

Böylece ürünler, istediğinde piyasaya ürün süren stokçuların değil, devletin elinde bekleyecek. Reyon fiyatlarının yükselmesini durduracak şekilde, ihtiyaç anlarında piyasaya sürülecek. Bu sayede gıda enflasyonu da frenlenmiş olacak.

DEPOLAR TAM DOLACAK

Hükûmet, bu çerçevede ilk olarak önceki gün Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı arpa ve buğday üreticilerine, buğday için kilogram başına 1 lira, arpa için kilogram başına 50 kuruş Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım primi desteği ödemeyi karara bağlamıştı. Söz konusu desteklerle alım süreci işlerken, TMO’nun geçici alım merkezleri de dâhil olmak üzere tüm bölgelerdeki alım randevularının tamamen dolduğu belirtildi. TMO depolarının, tamamen doldurulacağı ifade edildi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da daha önce “Bütün amacımız ve hedefimiz, iç piyasadan stok oluşturmak ve bunun için fiyatlandırma yapmak. TMO olarak geçici alım merkezleri açıyoruz. 2022 yılında mümkün olduğu kadar en yüksek rekolteyi, en yüksek stoku yurt içindeki üreticilerimizden temin etmek istiyoruz” demişti.

400 YENİ PROJE

Tarım ve Orman Bakanlığının ürün stokunun yanı sıra ekilebilir tarım alanlarının artırılmasına yönelik çalışmaları da sürüyor. Edinilen bilgilere göre, son çalışmalarla geçen yıl nadas alanları 1,1 milyon dekar azalırken, uzun yıllardan beri azalışta olan tarla alanında 4 milyon dekar artış yaşandı. Ayrıca 3 milyon dekar alan tarımsal üretime kazandırılarak toplam ekilen alan miktarı 23,4 milyon hektara yükseldi. Nadasa bırakılan 20 milyon dekar alanın üretime kazandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, üretimin artırılması amacıyla bu yıl yaklaşık 400 projenin hayata geçirildiği öğrenildi.

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