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Fiyat İstikrarı Komitesi Bakan Nebati ile toplanıyor

Fiyat İstikrarı Komitesi bugün ilk kez toplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yapılacak ilk toplantıda, enflasyona ilişkin gelişmeler ve riskler ele alınacak.
Fiyat İstikrarı Komitesi Bakan Nebati ile toplanıyor

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ilk toplantısı bugün saat 11.00'de yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantının ana gündemi enflasyon gelişmeleri ve önümüzdeki dönem enflasyon görünümüne ilişkin riskler olarak belirlendi.

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’ndan oluşuyor.

TEDBİR ALMAK AMACIYLA KURULDU

TRT Haber'in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı da komitenin üyeleri arasında bulunuyor.

Fiyat İstikrarı Komitesi, para ve maliye politikaları arasındaki eşgüdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal önerileri geliştirecek.

Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirleyecek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar alacak.

Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak.

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