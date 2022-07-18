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Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor

Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor
Bakırköy Florya Sahili'nde bulunan kanalizasyon hatlarından denize kirli su akmasından tedirgin olan vatandaşlar oluşan kirliliğin giderilmesini istiyor.
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