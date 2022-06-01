Foça'da sahile, kabuğu çatlak caretta caretta ölüsü vurdu

İzmir'in Foça ilçesi sahilinde karaya vurmuş caretta caretta ölüsü bulundu. Kabuğunda çatlak, vücudunda şişmeler belirlenen, 70 santimetre boyundaki deniz kaplumbağası, incelemelerin ardından gömüldü.

Reha Midilli Phokaia Yelken Windsurf ve Kürek Spor Kulübü Başkanı Hakan Oyal, dün sabah saatlerinde kulübün eğitim tesislerinin de bulunduğu Foça Belediyesi Karakum Plajı Sosyal Tesisleri önünde kumsala vurmuş ölü caretta caretta olduğunu fark etti. Oyal, durumu yetkililere bildirdi.

Foça Belediyesi sorumlu veterinerince yapılan incelemede, deniz kaplumbağasının kabuğundaki çatlakların, sürat teknesini çarpması sonucu oluştuğu tahmin edildi. Ayrıca 1 haftayı aşkın süre önce meydana geldiği sanılan olaydan dolayı deniz kaplumbağasında şişme oluştuğu belirlendi. Gerekli incelemenin ardından tutulan tutanak sonrası caretta caretta, belediye görevlileri tarafından gömüldü.