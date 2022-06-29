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Fonksiyonel Tıp Kongresi İzmir'de Yapılacak

Ege Üniversitesi ev sahipliğinde, Tıpta Multidisipliner Yaklaşım Derneği (MYDERN) ve Akademik Fonksiyonel Tıp Derneği (AFOT) iş birliği ile “1.Ulusal Fonksiyonel Tıp Sempozyumu” düzenlenecek.
Fonksiyonel Tıp Kongresi İzmir'de Yapılacak

Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Tijen Acar, 1. Ulusal Fonksiyonel Tıp Kongresinin Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisinde yapılacak sempozyum, 1-2 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacağını belirtti. 

 Sempozyumun açılış konuşmalarını EÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve MYDERN Başkanı Prof. Dr. Selahattin Kıyan ile AFOT Başkanı Prof. Dr. Prof. Dr. Serkan Şener'in yapacağını söyleyen Doç. Dr. Tijen Acar, 1.Ulusal Fonksiyonel Tıp Sempozyumunun Multidisipliner özellik taşıdığını belirterek, diyetisyenlik, fonksiyonel tıp sağlık koçluğu ve spor alanında çalışan spor bilimci, spor danışmanı, antrenör, profesyonel ve amatör sporcuları bir araya getireceğini, bunun da oldukça değerli olduğunu ifade etti.

İKİ GÜN SÜRECEK 

İki gün sürecek sempozyumda alanında uzman konuşmacılar “Türkiye’de ve dünyada fonksiyonel tıp”, “Fonksiyonel tıp (FT) nedir? Fonksiyonel tıpla nasıl tanıştım?”, “Bağırsaklarımıza biyokimyasal bakış”, “Fonksiyonel tıpta diyet yaklaşımları ve beslenme planları”, “Halk sağlığı için Fonksiyonel tıp”, “Çocuklarım için sağlıklı ürün seçimini nasıl yapabilirim?”, “Sağlıklı hormonlar için ne yapılmalı ne yapılmamalı”  ve “Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme” gibi farklı konularda sunumlar yapılacak.

HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMA HEDEFİ

Tıp alanında sunulan sağlık hizmet kalitesini artırmayı, toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek için akademik bilgi alışverişini sağlamayı, farklı alanlarda çalışmalar yapan tıp mensupları arasında ilişkileri geliştirmeyi ve tıpta uzmanlık öğrencilerine multidisipliner yaklaşımla tıp alanına bütünsel bakış açısı kazandırmayı hedefleyen sempozyum ile ilgili detaylı bilgi “www. fonksiyoneltipsempozyumu.org” internet sitesinde yer alıyor.

 

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