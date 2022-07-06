Ford, 63 binden fazla otomobili geri çağırdı

ABD'li otomobil üreticisi Ford, binlerce Bronco ve Ranger modelinin geri çağırma listesine alındığını açıkladı.

Ford’un SUV modelleri Bronco ve Ranger’a sahip olan müşteriler, araçlarının ön camlarından uzun zamandır şikayetçiydi.

Şikayetleri dikkate alan Ford, 63 binden fazla aracı geri çağırma listesine aldığını duyurdu. Ford’a gelen şikayetlere göre bu modellere sahip olan müşteriler, arabalarının ön camlarının ayrıldığını söylüyor.

Geri çağrılan modeller

Geri çağırma kapsamına alınan modeller arasında 8 Aralık 2021 ile 12 Nisan 2022 arasında üretilen 39 bin 63 Ford Bronco ve 17 Aralık 2021 ile 12 Nisan 2022 arasında üretilen 24 bin 231 Ford Ranger var.

Ford; ortam sıcaklığı ve nemi, yapıştırma işlemi sırasındaki sıcaklık ayarları, vernik kalınlığı ve birçok diğer değişkeni incelemesine rağmen, ön camların neden ayrıldığını henüz bulamadı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından sağlanan belgelere göre, sorunla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma gerçekleşmedi.