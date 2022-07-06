  • BIST 2.371,25
  • Altın 973.87
  • Dolar 17.1281
  • Euro 17.5869
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 16 °C
»

Ford, 63 binden fazla otomobili geri çağırdı

ABD'li otomobil üreticisi Ford, binlerce Bronco ve Ranger modelinin geri çağırma listesine alındığını açıkladı.
Ford, 63 binden fazla otomobili geri çağırdı

Ford’un SUV modelleri Bronco ve Ranger’a sahip olan müşteriler, araçlarının ön camlarından uzun zamandır şikayetçiydi.

Şikayetleri dikkate alan Ford, 63 binden fazla aracı geri çağırma listesine aldığını duyurdu. Ford’a gelen şikayetlere göre bu modellere sahip olan müşteriler, arabalarının ön camlarının ayrıldığını söylüyor.

Geri çağrılan modeller

Geri çağırma kapsamına alınan modeller arasında 8 Aralık 2021 ile 12 Nisan 2022 arasında üretilen 39 bin 63 Ford Bronco ve 17 Aralık 2021 ile 12 Nisan 2022 arasında üretilen 24 bin 231 Ford Ranger var.

Ford; ortam sıcaklığı ve nemi, yapıştırma işlemi sırasındaki sıcaklık ayarları, vernik kalınlığı ve birçok diğer değişkeni incelemesine rağmen, ön camların neden ayrıldığını henüz bulamadı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından sağlanan belgelere göre, sorunla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma gerçekleşmedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya'da deniz kıyısına çıkan caretta caretta için sahil boşaltıldı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:44
  • Kanada hükümeti, yerli çocuklar için 20 milyar Kanada doları tazminat anlaşmasını imzaladı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:43
  • ABD'de 4 Temmuz saldırganı 7 kez birinci derece cinayetle suçlandı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:42
  • Türkiye-İtalya 3. Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından ortak bildiri yayımlandı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:42
  • İçişleri Bakanlığından Kurban Bayramı tatili için 81 il valiliğine "trafik" genelgesi06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:41
  • Tüzel kişilere dövizden TL'ye geçişte sağlanacak destek için tarih kapsamı genişletildi06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:33
  • Kanser aşısında 'umut verici' sonuçlar alındı06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:28
  • Türkiye Somali'de hidrokarbon arayacak06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:24
  • ABD'den Türkiye ve F-16 açıklaması!06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:22
  • OPEC Genel Sekreteri hayatını kaybetti06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti