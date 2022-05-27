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Formula 1'de heyecan Monako'da sürecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 7. yarışı Monako Grand Prix'si ile devam edecek.
Formula 1'de heyecan Monako'da sürecek

Monako ile aynı adı taşıyan 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 29 Mayıs Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4, Ferrari'den Charles Leclerc iki kez podyumun zirvesine çıktı.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar
1. Max Verstappen (Hollanda): 110 puan

2. Charles Leclerc (Monako): 104

3. Sergio Perez (Meksika): 85

4. George Russell (Büyük Britanya): 74

5. Carlos Sainz (İspanya): 65

Takımlar
1. Red Bull: 195

2. Ferrari: 169

3. Mercedes: 120

4. McLaren: 50

5. Alfa Romeo: 39

Kaynak: Haber Kaynağı
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