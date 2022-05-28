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Fransa Açık'ta tek erkeklerde favoriler dördüncü tura yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) favori tenisçiler Novak Djokovic, Alexander Zverev, Rafael Nadal ve Carlos Alcaraz, rakiplerini mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.
Fransa Açık'ta tek erkeklerde favoriler dördüncü tura yükseldi

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, 6. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde, turnuvanın son şampiyonu dünya 1 numarası Sırbistanlı Djokovic, 195 numaralı seribaşı Slovenyalı Aljaz Bedene'yi 6-3, 6-3, 6-2'lik setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek dördüncü tura yükseldi.

3 numaralı seribaşı Alman Zverev ise 75 numaralı seribaşı ABD'li Brandon Nakashima'yı 3-0 mağlup ederek (7-6, 6-3, 7-6) üst tura adını yazdırdı.

Tek erkeklerde 13 şampiyonlukla turnuva tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki dünya 5 numarası İspanyol Nadal da 26 numaralı seribaşı Hollandalı Botic Van De Zandschulp'u 6-3, 6-2 ve 6-4'lük setlerin ardından 3-0'la geçti.

Bu sezon Miami Açık ve Madrid Açık'ın aralarında bulunduğu 4 organizasyonda şampiyonluğa ulaşan sezonunun formda ismi 6 numaralı seribaşı İspanyol Alcaraz ise 27 numaralı seribaşı ABD'li Sebastian Korda'yı yine aynı skorla (6-4, 6-4, 6-2) yenerek üst tura yükseldi.

Kanadalı Felix Auger-Aliassime (9 numaralı seribaşı), Sırbistanlı Filip Krajinovic'i 3-0 yenerek dördüncü tur vizesi alırken, turnuvaya tarafsız sporcu olarak katılan 21 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov ise Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi (10 numaralı seribaşı) 3-1 mağlup etti.

Azarenka elendi
Tek kadınlarda ise 23 numaralı seribaşı İsviçreli Jil Teichmann, 15 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka'yı 4-6, 7-5 ve 7-6'lık setler sonrasında 2-1 yendi.

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