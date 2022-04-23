  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, bu yıl enflasyonun yüksek olacağını, artık enflasyonun yüksek olduğu döneme girdiklerini belirtti.
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: Artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz

Le Maire, BFMTV kanalında enflasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

Enerji krizi nedeniyle bu yıl enflasyonun yüksek olacağını ifade eden Le Maire, 2023'te enflasyonun giderek düşeceğini düşündüğünü söyledi.

Le Maire, "Açık olmak gerekir, artık enflasyonun yüksek olduğu döneme giriyoruz." dedi.

Önceden enflasyonun yüzde 1'de olduğunu ancak gelecek on yıllarda bu oranın yapısal sorunlar nedeniyle yükseleceğini ifade eden Le Maire, enerji fiyatlarının yükseldiğini, artık işçilik maliyetinin son derece düşük olduğu bir ülkenin olmadığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Dönmez: Elektriği kesik abone sayısının toplam içindeki oranı yüzde 0,6 oldu22 Nisan 2022 Cuma 15:07
  • Kuru meyve ihracatında 'liderliği' kayısı aldı22 Nisan 2022 Cuma 12:53
  • Yerli turistler geçen yıl seyahate 58,1 milyar lira harcadı22 Nisan 2022 Cuma 12:53
  • Milli radar KALKAN-II, kritik askeri ve sivil tesisleri korumaya devam ediyor22 Nisan 2022 Cuma 12:52
  • TOKİ açık artırmayla 57 ilde konut ve iş yeri satacak22 Nisan 2022 Cuma 11:36
  • Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu22 Nisan 2022 Cuma 11:33
  • TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak22 Nisan 2022 Cuma 10:47
  • Borsa güne düşüşle başladı22 Nisan 2022 Cuma 10:46
  • Bakan Kirişci, 1,6 milyar liralık destek ödemesine bugün başlayacaklarını bildirdi22 Nisan 2022 Cuma 10:24
  • Dünya Bankası, Ukrayna'daki hasarın miktarını açıkladı22 Nisan 2022 Cuma 09:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti