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Fransa ve Fas’ın karşı karşıya geleceği maç sebebiyle Paris’te önlemler alındı

2022 FİFA Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fas ve Fransa kozlarını paylaşacak. Final karşılaşması öncesi Paris şehrinde güvenlik tedbirleri alındı.
Fransa ve Fas’ın karşı karşıya geleceği maç sebebiyle Paris’te önlemler alındı

Dünya Kupası'nda yarı finale kalan Fas-Fransa bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç saat 22.00’da oynanacak. Maç öncesinde Fransa'nın başkenti Paris’te çevre güvenliğini sağlamak amacıyla tedbirleri alındı. 

Paris Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu akşam oynanacak Fas-Fransa mücadelesi sebebiyle güvenlik ve düzeni sağlamak amacıyla Paris ve çevresinde 5 bin polisin yetkilendirildiği belirtildi.

GİRİŞ NOKTALARI KAPALI OLACAK 

Atanan güvenlik güçleri, "tehlikeli hareketler, vandalizm eylemleri ve saldırganlıklara" karşı caydırıcı olmak adına Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde yetkili pozisyonunda olacak. Şanzelize Cadde’sinde trafik yoğunluğunu engellemek için Paris’e giriş noktalarının birçoğu saat 22.00 itibarıyla kapatılacak.

Özellikle bu caddeye ulaşmak için kullanılan farklı metro ve gar istasyonlarında güvenlik güçleri olacak.

gazeteilksayfa.com

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